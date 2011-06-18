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Yaşam

ERZİNCAN'DA KEDİ OPERASYONU ERZİNCAN (A.A)

18 Haziran 2011 18:50

-ERZİNCAN'DA KEDİ OPERASYONU ERZİNCAN (A.A) - 18.06.2011 - Erzincan'da, bir otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi, polis ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı. İnönü Mahallesi'ndeki iş yerine gelen Tolga Altınel, park ettiği otomobilinin camına yapıştırılan ''Lütfen arabanızı çalıştırmadan önce, motoruna iki kedi sıkışmış, dikkat edin'' yazılı notu okudu. Aracın motor bölümünde bir kedinin sıkıştığını gören Altınel, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine polis ve itfaiye ekipleri, aracın motor bölümüne sıkışan kediyi kurtarma çalışmalarına başladı. Aracı çalıştırarak korna çalan ekiplerin çabası sonuç vermeyince bir itfaiye eri, otomobilin altına girerek, kediyi bulunduğu yerden alma girişiminde bulundu. İtfaiye erinin çabasıyla aracın motorunun üzerine çıkan kedi, ekiplerin aracın etrafından uzaklaşmasıyla otomobilden atlayarak gözden kayboldu.

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