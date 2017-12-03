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Erzincan'da kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN'da kontrolden çıkıp, takla atarak sulama kanalına uçan otmobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

03 Aralık 2017 00:07

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN\'da kontrolden çıkıp, takla atarak sulama kanalına uçan otmobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Erzincan- Erzurum karayolunun 8\'inci kilometresinde Ganiefendi Köyü girişinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 24 EV 327 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp taklalar atarak, sulama kanalına uçtu. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki 26 yaşındaki Tugay Tokgöz olay yerinde, Umut Acar (23) ise kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan, henüz isimleri öğrenilmeyen 2 kişi ise aynı hastanede tedaviye alındı. 
Otomobilde sıkışan Tugay Tokgöz\'ün cesedi, AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak morga kondu.

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