Erzincan'da elektrik akımına kapılan 5 işçi yaralandı

Erzincan'da yüksek gerilim hattı döşeyen 5 işçi, elektrik akımına kapılmaları sonucu yaralandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mutu bölgesi ile Mercan beldesi arasında, özel bir şirketin elamanları Vehbi Doğanalp, Deniz Güler, Muhittin Kılıç, Abdulmenaf Bayrak, Ehtin Doğanalp, yüksek gerilim hattı döşerken elektrik akımına kapıldı.



Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluşan işçiler, Erzincan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Yaralılardan Doğanalp'ın durumunun ağır olduğu, diğerlerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

