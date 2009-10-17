Erzincan'da domuz gribi şüphesi

Erzincan Devlet Hastanesi'ne gelen bir hastanın, hastane personeline ‘Domuz gribi olabilirim’ demesi paniğe neden oldu. 21 yaşındaki A.G isimli bayan, muayene odasına alınırken, “4 Ekim'de Almanya'dan bir yakınım geldi. 8 Ekim'den beri gribim” dedi. Bunun üzerine hastane alarma geçirildi.

Dün akşam Erzincan Devlet Hastanesi'ne gelen 21 yaşındaki A.G isimli bayan, bir anda hastanede hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Acil servis doktoru tarafından muayene edilen A.G. muayene sırasında ''Almanya'dan bir yakınım geldi. Ondan sonra rahatsızsızlandım'' dedi.



Bunun üzerine hastada ‘domuz gribi’ şüphesi uyandı.Şüphenin söylentiye dönüşüp hastanede yayılması üzerine hastane boşaltıldı.Başta doktor ve hemşireler maske takarak önlüm aldı.



Olayın büyümesi üzerine Erzincan Valiliği yazılı bir açıklama yaparak hastanın durumunun araştırıldığını belirtti.

Yazılı açıklamada, “16 Ekim Cuma günü akşamı saat 19.30 sıralarında, Devlet Hastanesi A Blok Acil Servisine 21 yaşında grip belirtisi ile bir hasta başvuruyor. Acilde görevli doktor hastayı değerlendiriyor. Hastanın hafif seyirli gribal enfeksiyon geçirdiğinin tespit ediyor. Bu esnada yapılan muayene ve tetkiklerde önemli bir bulguya rastlanılmıyor. Hasta, 4 Ekim tarihinde yurtdışından gelen bir yakını ile temas ettiğini ifade ediyor. Acil yetkilileri de yurtdışı teması olduğu için, Domuz gribinden (İnfluenza A) şüphelenerek kesin teşhisi koymak için hastadan alınan numuneleri Ankara Hıfzısıhha laboratuarına gönderdiler. Oradan gelecek sonuca göre durum neticelendirilecektir” denildi.

