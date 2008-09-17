Erzincan'da deprem

Bugün saat 15.08'de merkez üssü Erzincan Otlukbeli olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.



Depremde ilçede can kaybı olmadığını, yalnız bazı kamu binalarında çatlaklar oluştuğunu belirten Otlukbeli Kaymakamı Edip Çakıcı, ilçedeki yatılı ilköğretim bölge okulu ile Otlukbeli Lisesi'nin duvarlarında da çatlaklar meydana geldiğini söyledi. Çakıcı, şunları kaydetti:



“Yaptığımız incelemelerin ardından köylerde her hangi bir sıkıntının yaşanmadığını tespit ettik. İlçe merkezimizdeki bazı kamu binalarında küçük çaplı çatlaklar oluştu. Yatılı bölge ilköğretim okulu ile lisede oluşan çatlaklar da küçük çaplıdır. Eğitimi engelleyecek bir durum değildir. Erzincan Valiliği tarafından ilçemize ekip gönderildi. Yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından açıklama yapılacaktır.”











