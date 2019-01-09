Erzincan'da dağda kalan aracı, Off-Road ekibi kurtardı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )- ERZİNCAN’da etkili olan kar ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan yolda kalan aracı, Erzincan Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri kurtardı.

Erzincan ve çevresinde günlerdir etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Erzincan-Gümüşhane Karayolu dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanırken, kent merkezinde de kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Dün akşam saatlerinde aracıyla merkeze bağlı Mecidiye Köyü\'nden dönen Nuri Yorulmaz isimli vatandaş aracı ile yolda kalınca yardımına özel yapım araçlarıyla Erzincan Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri yetişti. Gece saatlerinde yola çıkan ekipler, yaklaşık 5 saat süren zorlu yolculuğun ardından 1,5 metre kar olan bölgedeki yolda mahsur kalan 2 kişiye ulaştı. Arazi araçlarındaki çeki halatlarının yardımıyla kara saplanan aracı yaklaşık 1 saat saat süren çalışma sonrası kurtararak şehir merkezine gelmesini sağladı. Erzincan Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü ve Derneği (EROFF) Başkanı Sinan Deniz, dağ yolunda yolda kalan arkadaşlarına yardım için tüm ekiple yağışının olduğu bölgelerde yardıma hazır olduklarını söyledi.

Erzincan Off-Road ekibi tarafından kurtarılan otomobil sürücüsü Nuri Yorulmaz ise yayladan Erzincan’a dönüş yaptığı sırada yolda 2 saattir mahsur kaldığını ve çok üşüdüğünü belirterek, Erzincan Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü ve Derneği (EROFF) ekibine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

463 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan genelinde bu sabah itibari ile 463 köyün yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, hava şartlarına ve acil durumlara bağlı olarak köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Özel idare karla mücadele ekipleri 8 greyder, 1 dozer, 8 kepçe, 4 bıçaklı kamyon ile birlikte merkezde 45, Çayırlı ilçesinde 45, İliç ilçesinde 40, Kemah\'ta 70, Kemaliye\'de 60, Otlukbeli\'nde 8, Refahiye\'de 110, Tercan\'da 65 ve Üzümlü ilçesinde 20 olmak üzere toplam da 463 kapalı köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.



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