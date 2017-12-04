Erzincan'da askerden kediye işkenceye büyük tepki

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da er 25 yaşındaki Taner H.\'nin askeri lojmanların nizamiyesinde yavru bir kediye işkence yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer alması büyük tepkilere neden oldu. İhbar üzerine harekete geçen polisin yakaladığı ve yapılan kontrolde 221 promil alkollü olduğu belirlenen Taner H., askeri inzibata teslim edildi.

​Olay, bugün Ordu Caddesi üzerindeki Erzincan Askeri loimanlarının nizameyesinin önünde meydana geldi. Vatani görevini yapmak için Erzincan\'da bulunan er Taner H., hafta sonu nedeniyle çarşı iznine çıktı. Er Taner H\'nin akşam saatlerinde askeri lojmanlarının nizamiyesinde yavru bir kediye yaptıkları güvenlik kamerasına takıldı. Kapı önünde bekleyen nöbetçilerin gözleri önünde kediyi önce yumruklayan Taner H.\'nin ardından nizamiye kapısının üzeri koyarak defalarca vurduğu görülüyor. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerde kıvranan kediye son olarak tekmeler savuran Taner H., ardından kameranın açısından kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı ve dehşet görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis harekete geçti. Kısa sürede yakalanan ve asker olduğu belirlenen Taner H\'nin yapılan muayenesinde 221 promil alkollü çıktığı tespit edildi. Taner H., daha sonra teslim edildiği askeri inzibat tarafından gözaltına alındı.

Vahşet görüntülerinin sosyal medya da kısa süre içerisinde yayılmasının ardından başta Erzincanlı vatandaşlar olaya büyük tepki yağdı. Vicdanları sızlatan götüntüyü izleyen birçok kişi akşam saatlerinde askeri lojmanların önüne gelerek, olayı gerçekleştiren askere ceza verilmesini istediler.

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