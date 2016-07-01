Erzincan'da altın madenine karşı dava açıldı

Erzincan İliç ilçesi Yakuplu köyünde Anagold Madenciliğin altın madeni projesinin ÇED gerekli değildir kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açıldı.

Erzincan İliç ilçesi Yakuplu köyünde Anagold Madenciliğin altın madeni projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açıldı.

İliç ilçesi Çöpler mevkinde Anagold firması 2010 yılından beri altın madenciliği yapıyor. Aynı firma şimdi Çöpler mevkiinin bitişiğine Yakuplu Kompleks (altın-gümü-bakır) Maden Sahası Revizyon Projesi yapmak istiyor.

Firma proje kapsamında 24,86 hektarlık alan için ÇED gerekli değildir kararı aldı.

ÇED'den kaçınmak için ruhsat alanı bölünmüş

Bianet'ten Nilay Vardar'ın haberine göre, ÇED gerekli değildir kararına karşı dört vatandaşın açtığı davada, Anagold Madenciliğin iki sahada 1.184,91 hektar ve 13.747,51 hektarlık madencilik ruhsatı olduğu ancak ÇED Raporu yükümlülüğünden kaçınma amacıyla ruhsat sahasının 24,87 hektar bölümünde faaliyet yürütüleceğini beyan ettiği belirtildi.

Dava dilekçesinde Danıştay 6. Dairesi’nin daha önceki kararında ÇED yönetmeliği hükümleri için madencilik işlerinde toplam ruhsat alanının/ toplam rezerv alanının üretim miktarının göz önünde bulundurulması gerektiğinin açıkça belirtildiği ifade edildi.

Endemik flora türleri var

Yine dilekçede Proje Tanıtım Dosyası’nda Projenin muhtemel çevresel etkilerine karşı alınacak tedbirler, doğal kaynakların kullanımı v.s. yöntemine uygun olarak ortaya konulmadığı ifade edildi.

“Proje Tanıtım Dosyasında proje sahası ve yakın çevresinde bulunan endemik flora ve fauna türlerine dair verilere yöntemince yer verilmemiştir. Sahada endemik Dağ Keçisi türleri, Vaşak gibi nadir fauna türleri ile zengin bir yaban hayatı bulunmaktadır. Proje sahası Munzur Vadisi Millî Parkı’na yakın sayılabilecek bir alanda olduğu gibi proje sahası Munzur Ekosistemi içinde bulunmaktadır.

“Proje sahası ve yakın çevresinde endemik flora türleri bulunmaktadır. Projenin gerçekleştirilmek istendiği saha ve yakın çevresinde orman arazisi, köy merası, tarım arazileri ve içme-sulama suyu kaynakları bulunmaktadır. Bir bütün olarak dava konusu kararda kamu yararı bulunmamaktadır.”

bianet’e konuşan dava avukatı Barış Yıldırım, bu tür maden sahalarında ÇED gerekli değildir kararı almak için ruhsat alanlarının küçük küçük alanlara bölünmesinin son zamanlarda çok sık başvurulan bir yöntem olduğunu söyledi.