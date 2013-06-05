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Politika

Erzincan'da Alevilerin 3. köprü protestosuna polisten gazlı müdahale

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Sadık Düzgün: Köprünün ismi derhal değişmeli ve köprüye Hacı Bektaş Veli veya Yunus Emre'nin adı verilmelidir

05 Haziran 2013 00:30

Erzincan'da Alevi Dernekleri üyesi 4000 kişinin, bugün saat 12.00'da 3'üncü köprüye 'Yavuz Sultan Selim' adının verilmesine yönelik protesto eylemlerine polis müdahale etti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Recep Demirci'nin haberine göre, CHP İl Başkanı İsmail Aslan'ın da katıldığı protesto gösterisinde basın açıklamasını Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Sadık Düzgün yaptı. Yavuz Sultan Selim'in adının iki kıtayı birbirine bağlayan köprüye verilmesini eleştiren Sadık Düzgün, "Yazıklar olsun. Bu tutumu utanç verici bir politika olarak görüyor ve kınıyoruz. Bu isim derhal değişmeli ve köprüye Hacı Bektaş Veli veya Yunus Emre'nin adı verilmelidir" dedi.

Basın açıklamasının ardından Sadık Düzgün, tepkilerini dile getirdiklerini belirtip, katılanlardan kendilerine yakışır şekilde dağılmalarını istedi. Bu sırada yaklaşık 200 kişi, yürümek istedi. Etrafı polis tarafından bariye

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