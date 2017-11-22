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Erzincan’da 75 köy yolu kardan kapandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) -ERZİNCAN ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 75 köyün yolu ulaşıma kapandı

22 Kasım 2017 14:34

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) -ERZİNCAN ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 75 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri kardan kapanan yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Refahiye’de 55, Tercan’da 10 Çayırlı’da 5, Üzümlü ve Otlukbeli’de 2 ve merkez de 1 köy yolu olmak üzere toplam 75 köyün yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi’ne bağlı 12 ekip, 6 greyder ve 2 kepçe ile kapalı köy yolarını yeniden ulaşıma açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Köy yollarının kapalı olduğu bölgelerde kar kalınlığının 50 santime kadar ulaştığı, yükseklerde ise daha fazla olduğu belirtildi.

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