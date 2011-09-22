Erzincan'da 5.6 büyüklüğünde deprem

T24 - Erzincan'ın Refahiye ilçesinin Cengerli köyünde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,6, merkez üssünü ise Refahiye'nin Cengerli köyü olarak revize etti.



Enstitü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzincan'ın Refahiye ilçesi Cengerli köyü olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, saat 06.22'de meydana geldi.



Daha önce, Enstitü'nün internet sitesinde depremin Erzincan'ın Kemah ilçesinde ve 5,5 büyüklüğünde meydana geldiği ifade edilmişti.





