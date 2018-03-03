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Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Oltukbeli ilçesinde richter ölçeğine göre 4

03 Mart 2018 16:39

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'ın Oltukbeli ilçesinde richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı olmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı\'nın merkez üssünü Otlukbeli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.05\'te meydana geldi. Yerin 5.9 kilometre derinliğinde olan deprem, komşu ilçelerle Bayburt\'un bazı köylerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. 

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