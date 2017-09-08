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Erzincan'da 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı yenileniyor

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN İl Özel İdaresi, Keşiş Dağları yamaçlarında taşlarla oluşturulan ve doğa koşulları ile eskiyen 2 bin metrekare büyüklüğündeki dev Türk bayrağını yeniliyor

08 Eylül 2017 17:30

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN İl Özel İdaresi, Keşiş Dağları yamaçlarında taşlarla oluşturulan ve doğa koşulları ile eskiyen 2 bin metrekare büyüklüğündeki dev Türk bayrağını yeniliyor. 
Geçen ay Keşiş Dağları yamaçlarında bulunan Atatürk Portresi yenileme çalışmalarını tamamlayan Erzincan İl Özel İdaresi, aynı bölgede bulunan ve 1980 yıllarda yapılan 2 bin metrekarelik alanda taş döşenerek yapılan Türk bayrağını yenilemek için çalışma başlattı. Yaklaşık 800 metre yükseklikte bulunan ve kent merkezinden rahatça görülebilen dev bayrağın bulunduğu alandaki yabani otlardan temizlendi. Binlerce taşın bir araya getirilmesi ile oluşan bayrak için 400 litre kırmızı boya kullanıldı. Özel İdare\'de çalışan işçiler tarafından 10 günde yenilenecek Türk bayrağı eski görünümüne kavuşacak.
Çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, uzun yıllar önce yapılan dev bayrakta bozulmalar olduğunu ifade ederek “Atatürk Portresi’nin bakım onarımını tamamladıktan sonra şanlı bayrağımız için yenileme çalışmaları başlattık. Özel idare bünyesindeki 15 personelimiz ile birlikte 10 gün süren çalışma sonucu şanlı bayrağımızı yeniden eski haline getireceğiz\" dedi.

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