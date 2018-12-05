Erzincan'da 1 ton 271 kilo eroin ele geçirildi!

Erzincan'da durdurulan Ankara plakalı bir TIR'da 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi. Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, "Konuya ilişkin arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor" dedi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen 06 BCD 99 plakalı tırı durdurup, kapalı olan çekicisinde arama yaptı.

Arama sonucunda, Van'dan İstanbul'a gittiği belirlenen TIR'ın çekicisindeki dondurulmuş hayvan iç yağları arasına saklanan yüklü miktarda eroin ele geçirildi.

TIR'da bulunan 3 kişi gözaltına alınırken Erzincan İl Emniyet Müdürü Şensoy, araçtaki arama çalışmasının sürdüğünü ifade ederek, "Durdurulan tırda ele geçirilen eroin yaklaşık 500 kilogram. Konuya ilişkin arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor" dedi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yapılan incelemeler sonucu ele geçirilen eroinin daralı ağırlığının 1 ton 271 kilogram olduğunu bildirdi.