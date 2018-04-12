Erzincan ve Kastamonu şeker fabrikaları özelleştirme ihalesinde süre uzatıldı

İstanbul, 12 Nisan (DHA) - Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Erzincan ve Kastamonu Şeker Fabrikaları özelleştirme ihaleleri için son teklif tarihini 11 Nisan’dan 18 Nisan’a erteledi.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan ve Resmi Gazete’de yayınlanan açıklamada şöyle denildi:

“İdaremizce 21.02.2018 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait Erzincan Şeker Fabrikası ve Kastamonu Şeker Fabrikası’nın özelleştirme ihaleleri için 11.04.2018 Çarşamba günü saat 17.00 olan son teklif verme tarihi 18.04.2018 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır.”