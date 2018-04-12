T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Erzincan ve Kastamonu şeker fabrikaları özelleştirme ihalesinde süre uzatıldı

İstanbul, 12 Nisan (DHA) - Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Erzincan ve Kastamonu Şeker Fabrikaları özelleştirme ihaleleri için son teklif tarihini 11 Nisan’dan 18 Nisan’a erteledi

12 Nisan 2018 13:16

İstanbul, 12 Nisan (DHA) - Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Erzincan ve Kastamonu Şeker Fabrikaları özelleştirme ihaleleri için son teklif tarihini 11 Nisan’dan 18 Nisan’a erteledi.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan ve Resmi Gazete’de yayınlanan açıklamada şöyle denildi:

“İdaremizce 21.02.2018 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait Erzincan Şeker Fabrikası ve Kastamonu Şeker Fabrikası’nın özelleştirme ihaleleri için 11.04.2018 Çarşamba günü saat 17.00 olan son teklif verme tarihi 18.04.2018 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nisan DHABaşbakanlıkBaşkanlığı ErzincanKastamonuFabrikalarıNisandanNisanaBaşkanlığındanResmi GazetedeTürkiyeErzincanFabrikasıFabrikasının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24