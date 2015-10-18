Erzincan Valisi'nin esprisine şehit kızından duygulandıran cevap

Erzincan’da ’Yalnız değilsiniz, Türkiye’nin en büyük ailesi’ projesi kapsamında 3 şehit ailesinin çocuklarına bilgisayar ve tablet hediye edildi. Bilgisayar dağıtımı yağan Erzincan Valisi'nin, espri yaparak 'ihtiyacın yoksa başkasına verebiliriz' şeklindeki sözlerine şehit kızının "benim bilgisayarım yoktur ama benden daha çok ihtiyaçlı olan arkadaşlar var onlara verebiliriz" diye karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ’Yalnız değilsiniz, Türkiye’nin en büyük ailesi’ projesi kapsamında Türkiye Halk Bankası sponsorluğunda şehit ailelerinin çocuklarına tablet ve dizüstü bilgisayar verildi. 1995 yılında Şırnak’ta şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Osman Pelen’in evine konuk olan Vali Süleyman Kahraman, şehit eşi Bilgin Pelen tarafından karşılandı. Vali Kahraman şehit Osman Pelen’in çocukları 21 yaşındaki Pelin ve 20 yaşındaki ikiz çocukları Tuğba ve Ahsen’in bilgisayarlarını eşi Bilgin Pelen’e teslim etti. Vali Süleyman Kahraman’a teşekkür eden Bilgin Pelen, "Çocuklarımın ihtiyacı vardı. Okullarda yeni açıldı ancak hepsinin bilgisayarı yoktu. Devletime teşekkür ediyorum" dedi.



Vali Kahraman daha sonra İzmir’de 2010 yılında görev başında şehit olan polis memuru Yaşar Polat’ın evini ziyaret etti. Şehit eşi Dilek Polat ile görüşen Süleyman Kahraman, şehit Yaşar Polat’ın 6 yaşındaki oğlu Yiğitcan’a tablet bilgisayar hediye etti. Şehit eşi de oğlu adına teşekkür etti.



1996 yılında şehit olan Mesut Koyun'un Erzincan Merkeze Bağlı Akyazı Beldesi’ndeki baba ocağını ziyaret eden Vali Süleyman Kahraman, Şehit Mesut Koyun’un 20 yaşındaki kızı Özlem Koyun'a hediye edilmek üzere dizüstü bilgisayarını dedesi Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kazım Koyun’a verdi. Vali Kahraman’ın evlerine kadar gitmeleri kendileri için mutluluk verici olduğunu dile getiren Şehit babası Kazım Koyun, “biz devletimizi milletimizi çok seviyoruz. Devletimizin birliği bütünlüğü için varız. Sizlerin bizleri ziyaret etmesi devletimize olan bağlılığını daha da artırıyor” dedi.



Daha sonra şehit Mesut Koyun’un kızı üniversite öğrencisi Özlem Koyun’u telefonla arayarak sürpriz yapan Vali Süleyman Kahraman, kendisine derslerinde başarılar diledi. Telefonda Özlem’e ‘bilgisayara ihtiyacın var mı?’ Diye soran Vali Kahraman, öncelikle proje hakkında bilgi verdi. Burada espri yaparak ihtiyacın yoksa başkasına verebiliriz diyen Vali Kahraman; Şehit Kızı Özlem Koyun’un verdiği cevaba karşı duygulandı. Şehit Kızı; “benim bilgisayarım yoktur ama benden daha çok ihtiyaçlı olan arkadaşlar var onlara verebiliriz. Ben idare de edebilirim” dedi. Devletin hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını her zaman yanlarında olduğunu söyleyerek; “sizin de evimizi onurlandırmanız bana çok mutluluk verdi. İnşallah her şey daha güzel olacak teşekkür ediyorum” dedi.