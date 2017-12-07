Erzincan Üniversitesi'nden tez açıklaması

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı alanında, Yrd. Doc. Dr. Meriç Aybar tarafından fihrist şeklinde yazılan ve sosyal medyanın gündemine oturan \'bilimsel tez\' ile ilgili açıklama yapan Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, hazırlanan tezin kendi üniversiteleri ile hiçbir alakası olmadığını, yapılan soruşturma kapsamında iptal edilmesi durumunda, gereğinin yapılacağını söyledi.

19\'ncu yüzyılda Osmanlı\'yı ziyaret eden yabancı yazarların eserlerinde Osmanlı halk hayatının derlenmesi\' başlığını taşıyan ve daha önce yazılmış kitaplardan alınan bölümlerin aynen kullanıldığı tezde, bilgiler verilmek yerine sadece o bilgilerin hangi kitabın hangi sayfasında yer aldığının belirtildiği ortaya çıktı. Tezin sosyal medyada Erzincan Üniversitesi tarafından kabul edildiği haberinin ardından basın toplantısı düzenleyen Rektör Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, hazırlanan tezin kendi üniversiteleri ile alakalı olmadığını, yayınlanan haberlerden üzüntü duyduklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Çapoğlu, \"Dün basına yansıyan olay hepimizi üzdü. Bu tez vakasının bizim üniversitemizle hiçbir alakası yok. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yapılmış bir tez. Bu tez, tez danışmanı tarafından verilmiş, daha sonra çalışılmış, en son aşamada savunması yapılmış, jüri tarafından doktora tezi olarak kabul edilmiş, enstitüde de yayınlanmış. Daha sonraki aşamada tezin sahibi üniversitemizde görev almış, burası bizi ilgilendiriyor. Haberde Erzincan Üniversitesi\'nde çalıştığı için o şekilde basına yansıyor, Erzincan Üniversitesi\'nde yapılmış gibi yansıtılıyor, yanlış olan tarafı burasıydı\" diye konuştu.

Yrd. Doc. Dr. Meriç Aybar\'ın Erzincan Üniversitesi\'nde göreve başlaması ile alakalı da konuşan Rektör Prof. Dr. Çapoğlu; \"2547 Sayılı YÖK Kanunu\'nun 23\'üncü maddesine göre belirlenen usullere dayalı olarak bu akademisyeni üniversitemize kattık. Bu süreçte sadece tezle üniversiteye girmiyor, öğretim elemanları, bunun yanında pek çok şartı da yerine getirmesi gerekiyor. Bu tezin yanında, diğer bilimsel aktivitelerin hesaba katılmasıyla öğretim elemanı olarak atanıyor. Bu arkadaşımızın dosyasını incelediğimizde, bütün süreçlerinin düzgün yapıldığını, bunun yanında kitaplarının, makalesinin ve seminerlerinin olduğunu gördük, jürilerin verdiği raporlar ve fakültesinin yönetim kurulu raporları olumlu cereyan ettiğinden ve sonuç olarak bildirilmesinden sonra biz bunların atamasını yaptık\" diye konuştu.

Hazırlanan tez ile ilgili yorum yapma durumunda olmadıklarını, belirlenen akademik heyet tarafından incelenerek rapor oluşturulacağının da altını çizen Prof. Dr. Çapoğlu şunları söyledi:

\"Tamamen sosyal bilimler alanında yapılmış bir tez çalışmasıdır. Bu çalışma hakem jüri tarafından değerlendirilerek, rapor verilirse, ona göre işlem yapabiliriz. Bakıldığında, pek çok kişinin eleştireceği bir tez görüntüsü göze çarpıyor, şöyledir, böyledir diyecek durumda değiliz, yanlış yapmış oluruz. Çünkü akademik özgürlük vardır, hangi şeye dayanarak bunu yapmıştır, onun ölçümünü yine bir hakem heyetine bırakmakta fayda var.\"

\'TEZ İPTAL EDİLİRSE, BAŞKA BİR SÜREÇ BAŞLAYACAK\'

Tezin iptal edilmesi durumunda başka bir süreç başlayacağını ifade eden Prof. Dr. Çapoğlu, \"Hak ihlali yapmadan, bunun gereğini yapmak zorundayız. Bu yapılmamış sayılırsa eğer, elde edilmemiş bir belgeyle sürece girildiği için onun gereği öyle yapılacaktır.\"

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