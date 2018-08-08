Erzincan-Sivas Demiryolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN-Sivas Demiryolu, etkili olan yağmur sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonucu, Kemah İlçesi Eriç istasyonu mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle Erzincan-Sivas Demiryolu ulaşıma kapandı. Erzincan-Sivas seferini yapan raybüs içindeki yolcular, Kemah İlçesi Eriç istasyonunda bir süre bekletildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yağış nedeniyle Kemah ilçesi Eriç istasyonu mevkisinde demir yolunun toprak kayması nedeniyle kapandığını belirterek, \"İş makinelerini bölgeye sevk ettik. Erzincan Divriği seferini yapan raybüs içindeki yolcularımızı Eriç istasyonumuzda misafir ediyoruz. Demir yolu yaklaşık bir saat içerisinde açılacak\" ifadelerini kullandı.