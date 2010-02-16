Erzincan Savcısı: Tuzak kuruluyor

T24 - Erzincan Başsavcısı İhan Ciahner geçtiğimiz günlerde, Erzurum Savcısı'nın iki muhbiri gözaltına aldığını belirterek 'Ya tuzak kuruluyor ya da yeni komplo hazırlanıyor' açıklamasını yapmıştı. Cihaner, “Neredeyse ‘E’ harfini görünce, Ergenekon terör örgütü kapsamına alınma çabası içerisinde oldukları anlaşılmakta ise de çelişkili bir şekilde etkin soruşturma fırsatlarını bilinçli olarak engellenmektedirler" demişti.



Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner, Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal’ı HSYK’ya şikâyet ederken, “Jandarma mensuplarına adeta işgal ordusu gibi yaklaşılmaktadır” dedi. Cihaner daha önce ifadesini aldığı iki muhbirin kendisine tuzak kurulmasında kullanılacağını ima etti.



Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner İsmailağa cemaatine yönelik bir operasyon yaparken Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal, bu dosyayı Cihaner’den almıştı. Cihaner dosyanın örtüldüğünü öne sürerken Şanal, İsmail Ağa cemaatine operasyonun İrtica ile Mücadele Eylem Planı’nın uygulaması olduğu iddiasıyla operasyon başlatmıştı.



Erzincan Başsavcısı Cihaner, Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal’ı 14 Ocak 2010 tarihli dilekçeyle HSYK’ya şikâyet etti. Cihaner, dilekçesinde ‘şantaj ve iftira’ suçlarına ilişkin sürdürdükleri bir soruşturma kapsamında ifadesini aldıkları iki muhbirin Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet savcısı tarafından gözaltına alınıp serbest bırakıldığını anlattı. Dilekçede savcı bu muhbirlere ulaşılamadığını, serbest bırakılıp bırakılmadıkları yönünde bilgi bile alamadıklarını ifade ediyor ve bir tuzak imasında bulunuyor: “Ya önceki gibi bir ifade değişikliği gündeme gelmiştir ve ilgili de belirtilen tuzak söz konusudur ya da komplo hazırlığında olanlar muhbirlerin başvurusundan haberdar olmuşlardır... ”



Cihaner dilekçesinde Erzurum Savcılığı’nın kendilerinin telefonlarına çıkmadığını, başvurularına yanıt vermediğini belirterek şikâyetlerini şöyle sıraladı:



“Neredeyse ‘E’ harfini görünce, Ergenekon terör örgütü kapsamına alınma çabası içerisinde oldukları anlaşılmakta ise de çelişkili bir şekilde etkin soruşturma fırsatlarını bilinçli olarak engellenmektedirler.



Aynı cumhuriyet savcısı henüz CMK 250. Madde kapsamında bir suç olmadığı halde İliç Savcılığı’na talimat vererek arama ve gözaltıları yaptırmış ve soruşturma için elde edilecek delillerin karartılmasına yol açmıştır. Bu kararartma girişimin daha önceden ilimizde meydana gelen ve MİT mensupları ve ordu mensuplarına yönelik tuzak iddialarına konu olan mühimatla ilgili olabileceği akla gelmektedir.



Önceki bazı soruşturmalarda olduğu gibi Jandarmaya adeta işgal ordusu gibi bana ise suç örgütü başı gibi davranılması iyi niyetle açıklanamaz... Geçmişleri ve husumetleri açık olan hastalıklı kişilerin gizli tanık olarak ifadelerine itibar edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.



Suçlamalarla ilgili bir bulgu elde edilememişken, hastalıklı ve kolaylıkla çürütülebilecek birtakım iddiaların ciddiye alınarak hukuk dışı bir soruşturmaya tabi tutulmamın açıklaması yapılamaz.”





Avcı başkan serbest



Bu arada soruşturmada gözaltına alınan Erzincan Avcılar Derneği Başkanı Yaşar Baş dün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





