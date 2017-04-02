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Erzincan merkezli 8 ilde 'FETÖ' operasyonu: 10 tutuklama

Erzincan merkezli 8 ilde düzenlenen 'FETÖ' operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 10'u tutuklandı

02 Nisan 2017 01:05

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ' soruşturmasında geçtiğimiz 28 Mart tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından meslekten ihraç edilen akademisyen ve öğretmenlere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

DHA’da yer alan habere göre, emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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