Erzincan merkezli 8 ilde 'FETÖ' operasyonu: 10 tutuklama

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ' soruşturmasında geçtiğimiz 28 Mart tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından meslekten ihraç edilen akademisyen ve öğretmenlere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
DHA’da yer alan habere göre, emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.