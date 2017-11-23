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Erzincan, beyaza büründü

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN çevresinde, günlerdir etkili olan kar yağışı, kent merkezini de beyaza bürüdü

23 Kasım 2017 12:52

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN çevresinde, günlerdir etkili olan kar yağışı, kent merkezini de beyaza bürüdü. Kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı 49 köyde de Özel İdare ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde, hafta sonundan bu yana etkili olan kar, sabah saatlerinde kent merkezine de yağdı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, yollarda zor anlar yaşadı. Sabah meydana gelen 6 ayrı trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Refahiye\'de 35, Tercan’da 7, Üzümlü’de 3, Otlukbeli’de 1 ve merkezde 3 olmak üzere 49 köyde Erzincan İl Özel İdaresi 5 greyder ve 8 ekiple çalışmalarını sürdürüyor.

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