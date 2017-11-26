Erzin Belediyespor-Yeni Altındağ Belediyespor: 1-0

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)

STAT: Erzin

HAKEMLER: Ozan Bileyci (xx), Önder Çalış (xx), Ozan Bekar (xx)

ERZİN: Mustafa Hoşoğlu (xx)- Nureddin (xx), Ulaş (xx) (Dk.46 Şahin xx), Şerif (xx), Yücel (xx), Melih (xx), Tuncer (xx), Yasin (xxx), Sefa (xx), Tugay (xx) , Emre (xx) (Dk.22 Emrah xx)

YENİ ALTINDAĞ BELEDİYE: Mustafa Gürbüz (xx)- Efe (xx), Oktay (xx), Emrah (xx), Yalçın (xx),(Dk.87 Fatih xx), Ömer Fırat (xxx), İsmail (xx) (Dk.88 Barış xx), Salih (xx), Burhanettin (xx), Recep (xx ), Bülent (xx)

SARI KARTLAR: Emrah, (Erzin), Salih, Burhanettin, (Yeni Altındağ)

GOLLER: Dk.35 Yasin (Erzin Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Erzin Belediyespor kendi evinde konuk ettiği Yeni Altındağ Belediyespor’u tek golle geçti: 1-0.

Ev sahibi Erzin Belediyespor maçın ilk yarısında Yasin’in golü ile soyunma odasına skor üstünlüğü ile gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi takım farkı ikiye çıkartmak için mücadele verirken konuk Yeni Altındağ Belediyespor beraberlik arayışı içerisinde oldu. Ancak kalan süre içerisinde başka gol olmayınca Erzin karşılaşmadan tek gol üç puanla ayrıldı.