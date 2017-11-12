Erzin Belediyespor – Düzcespor : 1-2

Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN(Hatay),(DHA) -

STAT: Erzin

HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xx),Sedat Bayraklı (xx), Murat Erölmez (xx)

ERZİN BELEDİYESPOR: Mustafa Hoşoğlu ( xx)- Şahin ( xx), Nureddin (xx) ,Yücel ( xx) , Melih (xx), Tuncer (xx), Yasin (xxx), Sefa (xx), Şerif (xxx), Tugay (xx) , Emre (xx)

DÜZCESPOR: Çağrı Can(xx)- Hüseyin (xx) , Serhat (xx) , Çağrı Tekin (xx), Mustafa Bedirhan (xx), Tayfun (xxx), Zihni (xx) , Furkan (xx), Burçak (xx) , Enver (xx ), Oktay (xx),

GOLLER: Dk 40 Şerif (Erzin Belediyespor) - Dk 88-90 Tayfun (Düzcespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grupta mücadele eden Erzin Belediyespor, konuk ettiği Düzcespor\'a maçın bitimine iki dakika kala yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.