Erzade nine, Atatepe'de saygı duruşunda bulundu

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'de 22 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinin yer aldığı Atatepe’ye Türk bayrağı ile gelen Erzade Yalçıntaş (95), Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü, ölüm yıldönümünde saygı duruşunda bulunarak andı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80\'ini yıl dönümünde Artvin\'de saygıyla anıldı. Bölgede Cerattepe olaylarının simgesi haline gelen Erzade Yalçıntaş (95) da ilerleyen yaşına rağmen, eline aldığı Türk bayrağıyla Artvin\'deki Türkiye’nin en büyük Atatürk Anıtı\'nın önüne geldi. Her 10 Kasım’da Atatürk Anıtı\'nı ziyaret eden Erzade Yalçıntaş, “Atatürk bize Türkiye’yi armağan etti, Cumhuriyeti kurdu. Askerin arkasında, yanında değil, önünde göğsünü siper etti ve zafer kazandı. Düşmanı püskürttü, denize döktü. Türk milletinin bu günlere gelmesine sebebiyet veren Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. Buradan Türk milletine sesleniyorum; gelecek nesillere Atatürk’ün kim olduğunu doğrusuyla tanıtsın. Ömrüm yettikçe anma törenlerine geleceğim\" dedi.

Genç Kızılay topluluğu da 10 Kasım’ı Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelini ziyaret ederek geçirdi. Kızılay ve Türk bayraklarıyla Atatepe’ye çıkan Kızılay topluluğu üyeleri, burada saygı duruşu bulunarak İstiklal Marşı\'nı okudu.

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