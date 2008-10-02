Eryılmaz’dan hodri meydan





Başkanı olduğu Çankaya Belediyesi hakkında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nca inceleme başlatılan CHP’li Muzaffer Eryılmaz, mal varlığını açıkladı. Daha önce de açıklanan mal beyanı, Çankaya Belediyesi’nin internet sitesine de konuldu.



Tarla hariç gerisi aileden



Mal beyanına göre, Eryılmaz’ın toplam değerleri 180 bin YTL olan iki dairenin tam hissesi, 50 bin YTL değerindeki bir arsanın 1/4 hissesi, 4 bin YTL’lik bir tarlanın 1/4 hissesi, 5 bin YTL’lik köyevinin 1/4 hissesi, 10 bin YTL değerindeki yazlığın tam hissesi ile 15 bin YTL değerindeki bir tarlanın yarım hissesi bulunuyor.

Beyana göre, bunlardan 15 bin YTL’lik arsa haricindekiler Eryılmaz’a ailesinden kalmış. Eryılmaz’ın ayrıca, Kuşadası’nda 40 bin YTL değerinde yazlık hissesi bulunuyor.

Mal beyanına göre, Eryılmaz’ın eşi Behiye Eryılmaz’ın üzerine de 2006 model ve 1998 model iki otomobil bulunuyor.

Eryılmaz yaptığı yazılı açıklamada, “Benim alnım ak, vicdanım temiz. Göreve geldiğimde açıkladığım mal beyanımı kamuoyu ile bir kez daha paylaşıyorum. Yurttaşlık bilinciyle belediye başkanlarını benzer bir şekilde şeffaf tutum sergilemeye davet ediyorum” dedi.



