Eryılmaz: Ses benim, kaset montaj

Ankara'nın ilçesi Çankaya Belediyesi'nin CHP’li Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Eryılmaz, rüşvet çarkının anlatıldığı ve kendisine ait olduğu ileri sürülen ses kaydının “hayal mahsulü” olduğunu savundu.

Seslerin kendisine ait olduğunu kabul eden Eryılmaz, farklı zamanlarda yapılan konuşmaların teknolojiyle birleştirildiğini iddia etti. RTÜK’e yazı yazdıklarını belirten Eryılmaz, yasal yollardan inceleme yapılacağını ve herşeyin ortaya çıkacağını söyledi.

Meclis üyelerine rüşvet olarak laptop dağıtıldığı iddialarına da yanıt veren Eryılmaz, “Bunu söyleyenlerin aklına şaşarım, alnını karışlarım” dedi.



KASETTE NELER VARDI



Eryılmaz’a ait olduğu iddia edilen ses kasetinde Eryılmaz’ın, belediyede dönen rüşvet olaylarını anlattığı iddia ediliyordu. “Her yeri eklemelerle dolu ses kaydında” tavacı Recep Usta’dan 150 bin dolar alındığına dair “gülünç ve saçma” bir iddia olduğunu ifade eden Eryılmaz, “Tavacı Recep adlı kişi böyle bir iddiayı reddetmiştir. Çankaya Belediyesi olarak Tavacı Recep’i yasa dışı olarak işgal ettiği yerlerden söküp çıkardık. Bizim taviz vermeden yerinden söküp attığımız bir kişiden hangi mantıkla ne tür para alındığı iddia edilebilir?” dİye konuştu.



AKP suç duyurusunda bulundu



AKP Çankaya İlçe Başkanlığı ise konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Çankaya Belediyesi ile ilgili iddialara yönelik, “Belediye başkanının ağzından olduğu iddia edilen ve bütün belediye meclis üyelerini töhmet altında bırakan bir şeyin, çok iyi düşünülmesi gerekir. Çankaya Belediye Başkanı Eryılmaz’ın söyledikleri eğer doğruysa bu iddialar çok vahim. Rüşvet çarkının bizzat Belediye Başkanı tarafından anlatılması ve hatta belediye başkanının bile buna isyan eder hale gelmesi çok vahim bir tablo” dedi.

