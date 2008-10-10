Eryılmaz ilk raundu kazandı

CHP'li başkana kaset şoku

Ses benim, kaset montaj

Eryılmaz'dan hodri meydan



Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi, "Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz'a ait olduğu" öne sürülen ses kaydına ana haber bülteninde yer veren Kanal 7'nin, Eryılmaz'ın düzeltme metnini yayımlamasına hükmetti.Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eryılmaz, "kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydının" yayımlanmasının ardından, mahkemeye tekzip başvurusunda bulundu.Eryılmaz'ın başvurusunu inceleyen Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 26 Eylül 2008'deki ana haber bülteninde ses kaydını yayınlayan Kanal 7'nin, gönderilen düzeltme metnini, 5187 Sayılı Basın Kanunu'nun 14. maddesine uygun olarak, aynı programda ve aynı şekilde yayımlanmasına karar verdi.Mahkemenin kararında, "ses kaydının gerçekliği tespit edilmeksizin yayınlandığı, Eryılmaz'ın asılsız ve ağır ithamlara maruz bırakıldığı" kaydedildi.Eryılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "tertemiz bir anlayış ve yönetimleçalışma yürüttüklerini" ifade etti. "Kimse üzerindeki çamuru bize atarak, kendisini unutturmaya çalışmasın" diyen Eryılmaz, "mahkeme kararının, yayının saldırı amaçlı olduğunu ortaya koyduğunu" savundu. Eryılmaz, açıklamasında şugörüşlere yer verdi:"Asılsız ithamların bizzat mahkeme kararıyla tespit edildiği bir ortamda tekrar tekrar bir şeyi söylemekten çekinmeyeceğim. Biz, bu hadisenin en başından beri eğilip, bükülmedik, aman dilemedik. Ama toplumumuzda ve kamu yaşamında yaygın bir hal almış olan yolsuzluk, yozlaşma gibi her türden kirlenmeye karşı ses verdik, sesimizi duyan olsun istedik. Sosyal demokrasinin Çankaya'daki kalesinde, açık, şeffaf bir yönetim şekliyle CHP'ye, partimize sahip çıktık. Partimizin yüzünü hizmetimizle ağarttık."