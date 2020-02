Erwin Koeman: ''Evinizde oynuyorsanız kazanmaya ihtiyacınız var''

\'\'Görüntüler yalan söylemez\'\'

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, yarın Belçika temsilcisi Anderlecht ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesi Ülker Stadyumu\'nda düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman ile futbolculardan Andre Ayew açıklamalarda bulundu.

Erwin Koeman, \'\'Evinizde oynuyorsanız kazanmaya ihtiyacınız vardır. Rakibimiz de galibiyete ihtiyacı olarak geliyor buraya. Geçtiğimiz cumayla ilgili memnuniyet duyuyorum ama önemli olan bir sonraki maçınızdır. Bu konuda inancım tam ama bunu sahada göstermek istiyoruz\" dedi.

Galatasaray ile oynanan derbi maç hakkında konuşan Koeman, \'\'Cuma günü de söyledim. Maç sonunda gördüklerimden dolayı mutlu değilim. Ama görüntüler yalan söylemez. Anlamadığım durumlar var. Soldado, Belhanda tarafından saldırıya uğruyor, Belhanda sarı kart, Soldado kırmızı kart görüyor. Ayrıca Yiğithan, Serdar Aziz tarafından itiliyor. Ayrıca Serdar Aziz, Yiğithan\'a yumruk atıyor. Görüntüler yalan söylemez\" diye konuştu.

Koeman, sarı lacivertli kulüpteki teknik direktörlük konusu ile ilgili olarak, \'\'Benim için bu konu son derece açık. Önümüzde bizi bekleyen 2 maç var. Birisi yarın ve diğeri pazar günü. Chris ile benim için en önemli konu bu 2 maça iyi şekilde hazırlanmak. Daha sonra milli maç arası olacak. Bana göre Fenerbahçe bu dönemde kararını alacaktır. Benim için en önemlisi bu 2 maç, bu sorunun cevabını daha sonra hepimiz göreceğiz\" diye konuştu.

Takımı nasıl oynatacağı yönünde de konuşan Koeman, şu ifadeleri kullandı: \'\'Kafamdaki ideal dizilişi eğer burada kalırsam söyleyeceğim. Birçok farklı sistemde oynayabilirsiniz ama oyunculara bakarak buna uyan sistemi yaparsınız. Geçmişte ne olduğuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Phillip de şanssız maçlar yaşadı. Geçtiğimiz Cuma günü 4\'lü savunmayla oynadık ve iyi bir sonuç verdi. Kadromuzda normalde 3 forvet var ve oyuncular için hangi sistem daha iyidir, buna karar vermek istiyoruz. Ben yarın ne yapacağımızı ve ne yapmak istediğimizi biliyorum. Ama yarın herkes bunu görecek.\"

Fenerbahçeli futbolcu Andre Ayew, çok zor bir grupta olduklarını bildiklerini dile getirerek, \'\'Kötü bir başlangıç yaptık gruplara. Zagreb\'te kötü bir akşam geçirdik ve o karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldık. Şu andaki durumumuza baktığımızda turu geçmek için çok büyük bir şansımızın olduğunu görüyorum. Her geçen gün gelişiyoruz. Her geçen gün kendimizi daha iyi noktaya taşıdığımıza inanıyorum. Yarında üzerimize düşeni yapmak mecburiyetindeyiz. Hedefimiz kesinlikle 3 puan almak. 3 puan düşüncesiyle sahada olacağız. Avrupa Ligi\'nde yola devam edebilmek için çok büyük şansımız olduğuna inanıyorum. Avrupa Ligi önemli bir turnuva bizim için önemli bir kulvar ama konsantrasyonumuzu son ana kadar üst seviyede tutmamız gereken bir kulvar. Topla iyi oynayan bir takımla karşılaşacağız. Gerçekten zorlu bir rakip. Kafa kafaya giden bir maç olacağına inanıyorum. Birbirine yakın bir mücadele olacaktır. Ama bu turu geçebilmek için her türlü fırsatın önümüzde olduğunu düşünüyorum\'\' dedi.

Sezona kötü başladıklarını dile getiren Ganalı futbolcu, ligde şuanki durumda iyi bir pozisyonda olmadıklarını ifade ederek, \'\'İnişler çıkışlar yaşadığımız bir sezon geçiriyoruz Bir seriye ihtiyacımız var art arda maçlar kazanmamız gerekiyor. Galatasaray maçı farklı bir maç. Onu farklı değerlendirmemiz gerekiyor. Bir derbi maçı. Derbi maçın havası farklıdır. Taraftarların oluşturduğu atmosfer farklıdır. Her şey farklıdır. Ben böyle maçları aslında Fransa\'da da Afrikada\'da oynadım. Ama bu özel bir derbi. Özel bir karşılaşmaya çıktığımızı düşünüyorum. O maçı şu şekilde değerlendirebiliriz; duran toptan 2 tane gol yedik. Rakibimiz bu şekilde 2 tane gol atmayı başardı. Bu golleri kabullenebilmek ve oradan sonra maçı çevirebilmek gerçekten zordu. Ama bu zor dönüşü başardık. Başımızı asla öne eğmedik. Gerçekten çok istekliydik o akşam hatta kazanabilirdik de ama futbol bu içinde böyle sürprizler de var. Ligin 2\'ncisi, geçtiğimiz yılın şampiyonu ile oynadık. Dolu bir statta oynadık. İyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi, takım ruhunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bizim kendimize konsantre olmamız gerekiyor çünkü her karşılaşmamız Galatasaray\'a karşı olmayacak. Bir seriye ihtiyacımız var bu bizim için önemli. Karşılaşmalardan 3 puanla ayrılmak istiyoruz o maçtan da 3 puan almak isterdik. Çünkü lig tablosuna baktığımızda aldığımız 1 puan bize çok da katkısı olan bir puan değil aslında. İstediğimiz 3 puandı ama oradan alacağımız olumlu noktalar var onları alıp bir şekilde bundan sonrasına yansıtmak istiyoruz\'\' ifadelerini kullandı.

