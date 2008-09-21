Cezaevinde düşerek beyin kanaması geçiren ve boyun kemiği kırılan emekli Orgeneral Şener Eruygur’un kanaması durdu.



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanarak Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulan ve burada merdivenlerden düşerek beyin kanaması geçiren ve boyun kemiği kırılan emekli Orgeneral Şener Eruygur tedavi gördüğü Koceli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde Mr'ı çekildi.



Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan Şener Eruygur saat 23.00 sıraları Mr'ı çekildi.

Yapılan tetkik ve incelemeler sonrası Şener Eruygur'un beyin kanamasının durduğunu söyleyen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Nazım Mutlu, "Şener Eruygur'un yeniden Mr'ı çekildi. Yaptığımız tetkiklerde beyin kanamasının ilerlemediğini tespit ettik. Hayati tehlikesi henüz geçmiş değil. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Mr sonrasında yeniden yoğun bakım ünitesinde tedavi altına aldık." dedi.

