Eruygur'un hayati tehlikesi sürüyor

Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde düşmesi sonucu beyin kanaması geçiren ve boyun kemiği kırılan emekli Orgeneral Şener Eruygur'un tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tomografisi çekildi.



Hastanenin birinci katındaki Yoğun Bakım Ünitesi'nden jandarma ekipleri ve hasta bakıcıların kontrolünde sedyeyle çıkarılanlan Eruygur, asansörle giriş katındaki tomografi ünitesine getirildi. Jandarma ekipleri bu sırada çevrede güvenlik önlemi aldı.



Eruygur'un sedyesinin kenarlarına paravan yerleştirildiği belirtildi. Yaklaşık 20 dakika süren tomografi çekiminin ardından Eruygur, aynı şekilde yoğun bakım ünitesine götürüldü. Tomografi çekimi sırasında hastanenin acil servisi giriş çıkışlara kapatıldı.



Başhekim Prof. Dr. Nazım Mutlu'nun tomografi sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.





'HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR'



Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nazım Mutlu, emekli orgeneral Şener Eruygur'un hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.



Mutlu, Eruygur'un öğleden sonra çekilen tomografisinin uzman ekip tarafından incelenmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Yoğun Bakım Servisi'nde ciddi beyin kanaması ve boyun birinci omur kemiği kırığı nedeniyle yatmakta olan Eruygur'un tedavisi ve hayati tehlikesi devam etmektedir” dedi.



“Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklanarak Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konulan emekli Orgeneral Şener Eruygur, hipertansiyon nedeniyle düşmesi sonucu KOÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Eruygur'un beyin kanaması geçirdiği, birinci boyun kemiğinde 4 parçalı kırık olduğu belirlenmişti.







