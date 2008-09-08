Eruygur ziyaretten memnun

TSK ziyaretine şikayet

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve halen Kandıra F Tipi cezaevinde tutuklu bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı emekli Orgeneral Şener Eruygur'u, ADD Genel Yüksek Kurul üyeleri ziyaret ederek kendisine destek mektubu verdi. ADD Genel Sekreteri Suai Kahraman ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Şener Eruygur başkanımız bize TSK'nın ziyaretiyle ilgili memnuniyet duyduğunu söyledi" dedi.Eruygur'un halen Kocaeli'deki Kandıra F Tipi 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunması nedeniyle ADD Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu toplantısını 07.09.2008 tarihinde İzmit'te yaptı. Burada alınan kararlar ve toplantı sonucu ADD Genel Sekreteri Suai Kahraman, Genel Yürütme Üyesi (GYK) Celal Akpınarlı ve ADD Kocaeli Şube Başkanı Bozkurt Uslu tarafından Şener Eruygur'a bilgi verildi.Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi´nin Ergenekon davasında tutuklu olarak yargılanan emekli komutanlar Hurşit Tolon ile Şener Eruygur´u TSK adına ziyaret etmesiyle ilgili açıklama yapan ADD Genel Sekreteri Suai Kahraman şunları söyledi:"Genel başkanımız Şener Eruygur'a haftalık olağan ziyaretimizi yaptık. Örgütün işleyişiyle ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Kendisinin fikirlerini aldık. Genel başkanımızın morali çok iyi. Türk ordusuna yakışan bir subay tavrında. Bunların hepsinin geçeceğine inanıyoruz. Genel Kurmayın yaptığı ziyaret için de Genel Başkanımız Şener Eruygur memnuniyetlerini dile getirdiler. Zaten bu beklenen bir ziyaretti. Zamanlaması belki biraz uzun oldu. Biz Türkiye'nin bu sancılı süreçten atlayıp biran önce atlayıp aydınlık günlere yol almasını istiyoruz. Bu ergenekon soruşturması da son derece yanlış, dayanakları olmayan çok safsataya getirilen bir olay. Sanıkların hepsinin bırakılacağını sanıyorum. Beklemekten başka çaremiz yok. Bu beklemenin ne kadar kısa süre olursa ülke için iyi olacağını düşünüyorum. Genel başkanımızı her konuda bilgilendiriyoruz."Şener Eruygur'un sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen ADD Kocaeli Şube Başkanı Bozkurt Uslu da, "Genel başkanımız ve tolon paşamızın sağlık durumu çok iyi. TSK ziyaretiyle bu ülkenin sahipsiz olmadığını tekrar gördük. Türkiye'nin de bundan çok şey çıkarmasını istiyoruz" dedi.Tutuklu bulunan Eruygur'u eşi Mukaddes ve Ayça'da ziyaret etti.