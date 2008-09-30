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Politika

Eruygur uyanıkmış...

Emekli Orgeneral Şener Eruygur'un, bir ya da iki gün içinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisindeki odasına alınabileceğini bildirildi.

30 Eylül 2008 03:00

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nazım Mutlu, emekli Orgeneral Şener Eruygur'un, bir ya da iki gün içinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisindeki odasına alınabileceğini bildirdi.



Prof. Dr. Mutlu, 17 Eylül'den beri hastanede tedavi gören Şener Eruygur'un, iki gündür uyanık tutulduğunu, durumunun stabil olduğunu, Eruygur'a verilen oksijen seviyesini düşürmeye başladıklarını söyledi.

Mutlu, "Herhangi bir olumsuzluk olmaması halinde Eruygur'u bir ya da iki gün içinde servise almayı planlıyoruz. Şu anda uyanık, ağrı kesicilerle durumunu kontrol altında tutuyoruz" diye konuştu.

"Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanarak Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konulan emekli Orgeneral Şener Eruygur, hipertansiyon nedeniyle düşmesi sonucu KOÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Eruygur'un beyin kanaması geçirdiği, birinci boyun kemiğinde 4 parçalı kırık olduğu belirlenmişti.

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