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Politika

Eruygur tehlikeyi atlatıyor

Ergenekon davasından tutuklu bulunduğu cezaevinde yüksek tansiyon nedeniyle düşerek beyin kanaması geçiren Orgeneral Şener Eruygur'un durumu iyiye gidiyor

18 Eylül 2008 03:00

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nazım Mutlu, emekli Orgeneral Şener Eruygur'un geceyi normal geçirdiğini, tansiyon, kan şekeri ve kalp değerlerinin normal olduğunu bildirdi.
Prof. Dr. Mutlu, Eruygur'un yoğun bakım ünitesinde uyutulduğunu ve sürekli kontrol altında tutulduğunu ifade etti. Hastanın gece boyunca hayati değerlerinin takip edildiğini ifade eden
Mutlu, şunları söyledi:
''Eruygur geceyi sakin geçirdi, tansiyon, kan şekeri, kalp değerleri, idrar normal. Tansiyon değeri 135, şeker değeri 125'lerde. Birinci boyun kemiğindeki kırıkların hareket etmemesi için boyunluk takılmıştı. Hasta, boyunluktan rahatsız olması, boyunluğu çıkarmamızın da mümkün
olmamasından dolayı uyutuldu. Olay kontrol altında gözüküyor. İlk 24 saati böyle
atlattı, umarım ikinci ve üçüncü günü de böyle atlatır.''
En önemli dönemin ilk 24 saat olduğunu, bu tür hastaların çoğunlukla bu dönemde kaybedildiğini vurgulayan Mutlu, bu bakımdan şanslı olduklarını ikinci ve üçüncü günlerde ölüm riskinin ilk güne oranla azaldığını kaydetti.


Paşa beyin kanaması geçirdi

-ERUYGUR'UN BAŞKA HASTANEYE SEVKİ-

Hastanın Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) sevki konusuna da değinen Mutlu, ilk gün hastayı GATA'ya sevk etmelerinin sakıncalı olduğunu, akut kanamalı bir dönemden geçen hastayı takip eden doktorların bu yönde görüş bildirdiğini dile getirdi.
Eruygur'un boynunundaki kırığın ciddi bir kırık olduğunu da belirten Mutlu, ''Dolayısıyla ilk gün böyle bir nakil hiç düşünmedik. İkinci ve üçüncü gün yine böyle bir düşüncemiz olacağını zannetmiyorum. Ondan sonraki günler hastanın durumuna göre gelişmeler belirlenecek'' dedi.
''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanarak Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konulan emekli Orgeneral Şener Eruygur, hipertansiyon nedeniyle düşmesi sonucu KOÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Eruygur'un beyin kanaması geçirdiği, birinci boyun kemiğinde 4 parçalı kırık olduğu belirlenmişti.

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