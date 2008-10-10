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Politika

Eruygur konuşamayabilir!

Ergenekon soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kalan emekli orgeneral Eruygur'un boğazındaki tüp çıkarıldıktan sonra konuşup konuşamayacağı belirsiz

10 Ekim 2008 03:00

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nazım Mutlu, emekli Orgeneral Şener Eruygur'un boğazındaki tüpün çıkarıldıktan sonra konuşup konuşamayacağının belli olmadığını bildirdi.
Mutlu, tutuklu bulunduğu Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 17 Eylülde düşerek beyin kanaması geçiren ve boyun kemiği kırılan Eruygur'un tedavisinin hastanenin Yoğun Bakım Ünitesinde devam ettiğini belirtti.

Eruygur'un iyileşmesinin olumlu şekilde devam ettiğini, şeker, tansiyon ve idrar değerlerinin normal düzeyde bulunduğunu ifade eden Mutlu, "Akciğerlerindeki oksijen düzeyinin yeterli düzeye gelmesi bekleniyor. Bu durumda hasta kısa sürede Yoğun Bakım Ünitesinden Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'ndeki odasına çıkarılabilecek" dedi.

Eruygur kısmi felç

Tolon kontrol için hastanede

Hastanın boğazında tüp olduğunu ve konuşamadığını vurgulayan Mutlu, "Bu gibi silik felç durumlarında çeşitli kayıplar söz konusu olabilmektedir, konuşamamak da bu kayıplardan biridir. Hasta Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'ndeki odasına alınıp boğazındaki tüp çıkarıldığında konuşup konuşamayacağı tam anlamıyla netleşecek" diye konuştu.

Prof. Dr. Mutlu, hastanın silik felç hali bulunan sağ tarafındaki el ve ayağını da yavaş yavaş oynatabildiğini, henüz diğer el ve ayağının hareketlilik seviyesine gelmese de bunun önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Hastanın şuurunun tamamen açık olduğunu dile getiren Mutlu, "İçeri girdiğimde artık beni tanıyor. Başhekim olduğumu biliyor, bir isteğin var mı diye
sorduğumda göz kırparak ihtiyacının olmadığını belirtebiliyor, aşağı inmem gerektiğini söylediğimde el sallayarak beni uğurluyor" dedi.

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