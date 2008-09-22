Eruygur kontrollü olarak uyandırılıyor...

Eruygur'a tahliye

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nazım Mutlu, emekli Orgeneral Şener Eruygur'un hafif hafif uyandırarak ne tür reaksiyon vereceğine baktıklarını belirtti.Prof. Dr. Nazım Mutlu, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Eruygur'un hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.Hastanın anestezi gazlarını azalttıklarını ifade eden Mutlu, "Eruygur'u hafif hafif uyandırarak ne tür reaksiyon vereceğine bakıyoruz" dedi.İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Şener Eruygur için verdiği tahliye kararının ardından, Eruygur'un başka bir hastaneye sevk edilmesiyle ilgili kararı ailesinin vereceğini de dile getiren Mutlu, "Ailenin ilk kararı tedavinin hastanemizde sürdürülmesi yönündedir. Önümüzdeki süreçte düşünceleri değişir mi bunu bilemem" diye konuştu.CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, hastaneye gelerek Eruygur'un ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti ve hasta hakkında bilgi aldı.Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Serter, Eruygur'un ailesinin hastanın yaşamını sürdüreceğinin müjdesini beklediğini belirtti. Serter, Eruygur'un ailesinin hastanın sevk edilmesini düşünmediğini, Eruygur'a burada son derece iyi bakıldığını, bütün tetkiklerinin yapıldığını kaydetti.