Eruygur kısmi felç oldu



Ergenekon soruşturması nedeniyle tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi’nde düşerek beyin kanaması geçiren ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında bulunan Emekli Orgeneral Şener Eruygur, dün ameliyat edildi. Eruygur'un beyninin sağ tarafında hafif felç hali oluştuğu öğrenildi.





Önceki akşam çekilen MR’ın ardından uyandırılmaya başlanan ve dün 6 gün sonra ilk kez gözlerini açan Şener Eruygur’a, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin uzmanlarınca konsültasyon yapıldı. Daha sonra da büyümenin tamamen durduğu anlaşılan beyindeki kanama bölgesinin temizlenmesi ve kan basıncını ayarlayıp düzenleyecek bir cihazın yerleştirilmesi kararlaştırıldı.



Şener Eruygur dün akşam ameliyat edildi. Hastane yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmamakla birlikte, operasyonda beyindeki kan basıncının ayarlanması ve düzenlenmesi için kafatasına bir cihaz yerleştirildi. Şener Eruygur’un ameliyattan sonra hareket etmemesi için de yeniden uyutulması kararlaştarıldı. Eruygur’un birkaç günü daha doktorların kontrolünde yoğun bakım odasında uykuda geçireceği belirtildi.



