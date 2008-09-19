Eruygur, jandarma eşliğinde taşındı

Cezaevinde düşerek beyin kanaması geçiren emekli Orgeneral Şener Eruygur tomografi için yoğun bakım ünitesine taşındı. Jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleri çerçevesinde hastanenin giriş çıkış kapıları kapatıldı. Eruygur’un durumu ciddiyetini koruyor.



Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nazım Mutlu, emekli Orgeneral Şener Eruygur'un sağlık durumunda dünküne göre bir değişiklik olmadığını, tansiyon, kan şekeri ve kalp değerlerinin normal olduğunu, ancak ciddiyetini koruduğunu bildirdi.



Prof. Dr. Mutlu, Eruygur'un yoğun bakım ünitesinde uyutulduğunu ve yaşamsal değerlerinin sürekli takip edildiğini söyledi. Mutlu, şunları söyledi: 'Böyle durumlarda ilk üç gün önemlidir. 48 saati geçtik. Şimdi uyandırma denemeleri yapacağız, ancak tam olarak ne zaman uyandıracağımıza henüz karar vermedik. Tansiyon, kan şekeri ve kalp değerleri normal, ancak durumu ciddiyetle devam ediyor. Beyin kanamasının devam edip etmediğini ancak filmle belirleyebiliriz, bunun için hastanın öğleden sonra beyin filmi çekilecek.'



Eruygur'un başka bir hastaneye sevki konusuna da değinen Mutlu, bu konuda herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, 'Hastanın başka bir hastaneye sevkine gerek yok. Zaten sevki de tehlikeli' diye konuştu. Prof. Dr. Mutlu, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Eruygur'un eşi ve kızının Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'ndeki odasında beklediğini de kaydetti.



Jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı



Eruygur'un tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tomografisi çekildi. Hastanenin birinci katındaki Yoğun Bakım Ünitesi'nden jandarma ekipleri ve hasta bakıcıların kontrolünde sedyeyle çıkarılanlan Eruygur, asansörle giriş katındaki tomografi ünitesine getirildi. Jandarma ekipleri bu sırada çevrede güvenlik önlemi aldı.



Hastanenin giriş çıkışları kapatıldı



Eruygur'un sedyesinin kenarlarına paravan yerleştirildiği belirtildi. Yaklaşık 20 dakika süren tomografi çekiminin ardından Eruygur, aynı şekilde yoğun bakım ünitesine götürüldü. Tomografi çekimi sırasında hastanenin acil servisi giriş çıkışlara kapatıldı. Başhekim Mutlu'nun tomografi sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.



"Ergenekon' soruşturması kapsamında tutuklanarak Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konulan emekli Orgeneral Şener Eruygur, hipertansiyon nedeniyle düşmesi sonucu KOÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Eruygur'un beyin kanaması geçirdiği, birinci boyun kemiğinde 4 parçalı kırık olduğu belirlenmişti.

