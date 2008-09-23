Eruygur hâlâ yaşamın kıyısında

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nazım Mutlu, emekli Orgeneral Şener Eruygur'un hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.



Mutlu, yaptığı açıklamada, emekli Orgeneral Şener Eruygur'un tedavisinin hastanenin yoğun bakım ünitesinde ilgili ana bilim dallarının konsültasyonları ile sürdürüldüğünü belirtti.



Akşam çekilen tomografi sonuçlarına göre beyin kanamasının tamamen durduğunu söyleyen Mutlu, ''Hastamızın hayati tehlikesi halen devam etmektedir'' dedi.



Eruygur'un kustuğu yönünde medyada yer alan haberleri de değerlendiren Mutlu, hastanın hastaneye getirildiği gün kustuğunu, ondan sonra kusması olmadığını ifade etti. Mutlu, hastanın hayati tehlikesi devam ederken, gözünü açması ya da benzer bir tepki vermesiyle fazlaca ilgilenmediklerini ifade etti.



