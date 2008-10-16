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Politika

Eruygur GATA'ya sevk edildi

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada cezaevinde beyin kanaması geçirerek tedavi altına alınan emekli orgneral Eruygur, GATA'ya sevk edildi

16 Ekim 2008 03:00

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde merdivenlerden düşerek beyin kanaması geçiren ve boyun kemiği kırılan emekli Orgeneral Şener Eruygur, 30 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ailesinin isteği üzerine İstanbul Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) sevk edildi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Savaş Ceylan, sağlığındaki olumlu gelişmeler üzerine iki gün önce yoğun bakım ünitesinden beyin ve sinir cerrahisi servisine çıkarılan Eruygur'u fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları için ailesinin isteği üzerine ambulansla İstanbul GATA'ya sevk ettiklerini bildirdi.

Eruygur'un artık oturabildiğini, kısa mesafe yürüyebildiğini, ağızdan beslenebildiğini, hatta çayını dahi içebildiğini ifade eden Prof. Dr. Ceylan, “Hastanın sağ tarafındaki felç halinde çok belirgin düzelme var. Bu tür hastalarda fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları şart. Bu nedenle hastayı ailesinin istiği üzerine GATA'ya sevk ettik” dedi.

Prof. Dr. Ceylan, solunum desteği için boğazına açılan deliğin GATA'da kapatılmasının ardından da Eruygur'un rahatlıkla konuşabileceğini bildirdi.




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