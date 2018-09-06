ERÜ'ye 45 gün sonra rektör atandı (2)

YENİ REKTÖRLERDEN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi rektörlüklerine atanan Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ortak basın toplantısı düzenledi. Yeni rektörler, daha dinamik ve daha verimli akademik çalışmalar yapılan üniversite vaat etti.

Erciyes Üniversitesi Senato Salonu\'nda yapılan toplantıya, yeni rektörler ile eski rektör yardımcıları, dekanlar, akademik ve idari personel katıldı. ERÜ rektörü Prof.Dr. Mustafa Çalış, \"Cumhurbaşkanımıza öncelikle bizi bu göreve layık gördüğü için teşekkür ederim. Hedefimiz öncelikle ERÜ\'yü daha dinamik hale getirmek olacaktır. Kentle barışık, sivil toplum örgütleriyle, odalarla, sınai kuruluşlarıyla birlikte, ARGE\'lere yönelen, lafta değil, çok çalışıp,akademik tezler ve projeler üreteceğiz. Kendime dinamik bir ekip seçeceğim. Akademik personelimizi daha fazla yayın konusunda teşvik edeceğiz. Kayseri Üniversitesi ile birlikte çalışacağız\'\' dedi.

Kayseri Üniversitesi rektörlüğüne atanan, ERÜ Turizm Fakültesi Dekanı Kurtuluş Karamustafa ise \'\'Kayseri\'nin adına yakışır bir yeni üniversiteyi hayata geçirmek, kurucu rektörü olarak elimden geleni yapacağım. Cumhurbaşkanımıza beni bu göreve atadığı için şükranlarımı sunuyorum.4 fakülte, 11 meslek yüksek okulu ile Kayseri Üniversitesi kurulmuştur. Güçlü ve büyük Türkiye için ciddi akademik çalışmalar yapacağız. Kayseri halkı, başta ERÜ olmak üzere tüm akademik personelin katkısını bekliyorum. Üniversite kenti Kayseri\'ye layık olacağız\'\' diye konuştu.



Oktay ENSARİ- Yasin DALKILILIÇ/KAYSERİ, (DHA)



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