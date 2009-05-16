Eruh'taki çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Eruh ilçesinin Dağdöşü köyü kırsalında dün, bölücü terör örgütünün döşediği ve bir korucunun şehit olduğu, bir korucunun da yaralandığı mayın

patlaması sonucu bölgede başlatılan operasyon kapsamında bir grup teröristle güvenlik güçleri arasında Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde çatışma çıkmıştı.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bölücü terör örgütüyle mücadeleye ilişkin duyuruya göre çatışmada, 4 terörist etkisiz hale

getirildi. Çatışmada biri geçici köy korucusu olmak üzere 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi.

