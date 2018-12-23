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Eruh'ta PKK'lı teröristlerin 6 sığınağı imha edildi

ERUH (Siirt), (DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, teröristlerin kullandığı 6 sığınak bulup, kullanılamaz hale getirildi

23 Aralık 2018 15:30

ERUH (Siirt), (DHA)- SİİRT\'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, teröristlerin kullandığı 6 sığınak bulup, kullanılamaz hale getirildi. 
Siirt İl Jandarma Komutanlığı\'nca kış operasyonları kapsamında PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla , Payamlı köyü kırsalı Şeyhömer Dağı bölgesinde 21-22 Aralık 2018 tarihleri arasında \'Şehit Jandarma Onbaşı Bahattin Baştan\' operasyonu düzenlendi. Güvenlik güçlerinin operasyon bölgesinde yaptıkları aramada, teröristlerin kullandığı 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda erzak tespit köpeği \'Çaki\'nin de katıldığı aramada 4 şarjör kılıfı, silah temizliği için pas sökücü, 10 kalem pil, 2 metre telefon kablosu, 2 şemsiye ve hücum yeleği ile üzerinde örgütsel ibare bulunan bez parçası ve yaşam malzemeler ele geçirildi. Operasyonda bulunan sığınaklar, ele geçirilen malzemelerle birlikte imha edildi.

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