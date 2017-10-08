Eruh'ta 4 sığınakta patlayıcı ve mühimmatlar ele geçirildi

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Eruh ilçesi Yassıdağ Bölgesi\'nde güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda, 4 sığınak içerisinde bölücü terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliği, 4 Ekim\'de, Eruh İlçesi\'nde bulunan Yassıdağ (Ciraf) Bölgesi\'nde jandarma, güvenlik korucuları, Polis Özel Harekat Timleri ile 3\'üncü Komando Tugay Komutanlığı timlerinin katılımı ile \'Şehit Piyade Uzman Çavuş Ferhat Ggözen-01\' adı ile operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, arazi arama tarama faaliyeti sırasında tespit edilen 4 ayrı sığınak içerisinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait el yapımı patlayıcılar ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtilerek, şu malzemelerin ele geçirildiği belirtildi.

\"30 elektrikli fünye, 10 kilo TNT, 8 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 el yapımı patlayıcı patlatılmak üzere hazırlanmış telsiz düzeneği, 10 pil, 1 güneş paneli, 2 kütüklük, 50 kilo kuru fasulye, 50 kilo pirinç, 50 kilo bulgur, 15 kilo salça, 25 kilo şeker, 14 kilo peynir, 50 hazır çorba paketi, 5 kilo soğan, 10 çift kışlık mest, 1 düdüklü tencere, 4 termos, 2 çift spor ayakkabı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzeme ve sığınaklar imha edilmiştir.\"