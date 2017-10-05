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Eruh'ta 25 öğrenci yemekten zehirlendi

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT'in Eruh İlçesi'ne bağlı Kekliktepe Köyü'nde okulda yedikleri yemekten zehirlenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı

05 Ekim 2017 21:02

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT\'in Eruh İlçesi\'ne bağlı Kekliktepe Köyü\'nde okulda yedikleri yemekten zehirlenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Eruh\'a bağlı Kekliktepe Köyü Ortaokulu\'nda eğitim gören 25 öğrenci karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleri üzerine alileri tarafından Siirt\'teki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin öğlen okulda yedikleri yemekten zehirlendikleri belirtildi.
Zehirlenen öğrencilerin velilerinden Selahattin Yıldız, çocuğunun okulda yediği sütlaçtan zehirlendiğini ileri sürerek, \"Okula gittiğim sırada, öğrenciler karınlarını tutarak kıvranıyorlardı. Öğretmenlerine sorduğumda zehirlendiklerini öğrendim ve aracıma bindirdiğim öğrencileri hastaneye getirdim. Sağlık durumları iyi ancak çıkan yemekler konusunda okul yönetimini uyarmıştık\" dedi.

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