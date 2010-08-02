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Yaşam

ERÜ YETENEKLİ ÖĞRENCİLER ARIYOR KAYSERİ (A.A)

02 Ağustos 2010 13:34

-ERÜ YETENEKLİ ÖĞRENCİLER ARIYOR KAYSERİ (A.A) - 02.08.2010 - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulunun (BESYO) çeşitli bölümlerine özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak. Edinilen bilgiye göre, BESYO'nun beden eğitim ve spor öğretmenliği bölümüne 50, antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği ve rekreasyon bölümlerine 100'er öğrenci alınacak. Bu kontenjanların yüzde 10'undan milli sporcular yararlanacak. Ön kayıtlar 16 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında, sınavlar da 13-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Sınavlara YGS'deki herhangi bir puan türünden beden eğitim ve spor öğretmenliği bölümü için 200, diğer bölümler için 185 ve daha fazla puan alan adaylar başvurabilecek. Sınavlara girecek adaylardan başvuru için 100 lira, yapacakları her tercih için de ayrıca 25 lira ücret alınacak. Sonuçlar, 20 Eylül tarihinde açıklanacak. Kontenjanların yüzde 10'u milli sporcular için ayrıldı.

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