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ERÜ öğretim görevlisi Önal'dan çifte başarı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Pınar Baklan Önal, Romanya ve Tayvan'da düzenlenen iki yarışmada da ödüle layık görüldü

18 Kasım 2017 16:08

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Pınar Baklan Önal, Romanya ve Tayvan\'da düzenlenen iki yarışmada da ödüle layık görüldü.
ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Pınar Baklan Önal, 35 ülkeden 93 katılımcının başvurduğu Uluslararası Yingge Seramik Müzesi\'nin \'2018 Taiwan Residency Programı\'na jüri tarafından seçilen 9 sanatçıdan birisi oldu. Öğretim görevlisi Önal\'ın, Ocak- Şubat ayları arasında Tayvan\'da Türkiye\'yi ve ERÜ\'yü de tanıtacak. ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Pınar Baklan Önal\'ın bir diğer başarısı da Romanya\'dan geldi. Romanya\'nın Cluj kentinde düzenlenen ve 32 ülkeden 250\'nin üzerinde sanatçının katılım gösterdiği \'2017 Uluslararası Cluj Seramik Bienali\'nde Pınar Baklan Önal, seçici jüri kurulu tarafından \'Honourable Mention\' ödülüne layık görüldü.

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