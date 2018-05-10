ERÜ, kalorisi azaltılmış tereyağının patentini firmaya verdi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi\'nde üretilen \'Kalorisi Azaltılmış Prebiyotik Kahvaltılık Modifiye Tereyağı\'nın patenti bir firmaya verildi. Türkiye\'de ilk defa üniversiteye ait bir patentin devir yoluyla ticarileştirildiği bildirildi.

Erciyes Üniversitesi kendisine ait \'Kalorisi Azaltılmış Prebiyotik Kahvaltılık Modifiye Tereyağı\' adlı ürünün patenti, Türkiye’nin köklü ve önde gelen gıda firmalarından Gülsan Gıda San. Tic. A.Ş.’ye devir yoluyla ticarileştirildi. Erciyes Üniversitesi Teknopark toplantı salonunda yapılan patent devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Gülsan A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Güldüoğlu, ürün gelişimine katkı veren Prof. Dr. Mahmut Doğan ve üniversite yetkilileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, “Erciyes Üniversitesi’nin devir yoluyla ticarileşen ilk patenti olma özelliğini taşıyan, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Doğan’ın geliştirdiği Kalorisi Azaltılmış Prebiyotik Kahvaltılık Modifiye Tereyağı adlı ürün, tamamen üniversitenin laboratuvarlarında geliştirilmiştir. Üretilen bilginin sanayiye aktarılması noktasında Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla başarılı faaliyetler yürüten üniversitemiz, mülkiyeti kendisine ait patentlerden birini geçtiğimiz yıl lisans yoluyla ticarileştirmiş olup, üniversitemiz tarihinde ilk defa patentten gelir elde etmiştir. Bu yıl da ticarileştirme faaliyetlerine ağırlık verilmiş olup bu vasıta ile toplumsal kalkınmaya ve katma değerli üretime katkı sağlanmıştır\" dedi.

Firmanın sahibi Gülsan Gıda Genel Müdürü Mehmet Güldüoğlu ise şunları söyledi:

“Son yıllarda kolesterolü artırdığı düşüncesiyle tereyağı tüketiminde azalmanın olduğu biliniyor. İnsanların tükettikleri besin maddeleri ile sağlıklı bir yaşam arasındaki ilişkiyi kavramaya başlamasıyla, kolesterol ve kalp damar rahatsızlıklarını öne sürerek tereyağı tüketimi sınırlanmıştır. Bunun yanında diyetetik, kalorisi azaltılmış, düşük yağlı ve lifli gıdaların tüketim eğilimi gittikçe artmıştır. Bizler de bu sebeple üniversite-sanayi işbirliği kapsamında değerli öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Doğan hocamızın geliştirdiği kalorisi azaltılmış prebiyotik tereyağ ile ilgili patentini insanların tüketimine sunmak için firmamıza devralıyoruz.

Güldüoğlu, ürünün, kalorisi yüzünden aşırı kilolu veya sağlık açısından tüketimde tereddütlü bireylerin kahvaltılarında çok rahat bir şekilde tüketebilecekleri bir ürün olduğunu söyledi. Güldüoğlu, ürünün dünyada ilk olduğunu ve piyasaya sürmek için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Kalorisi Azaltılmış Prebiyotik Kahvaltılık Modifiye Tereyağı\'nın, prebiyotik özelliği ile daha sağlıklı olup, yüzde 40 oranında daha düşük kalori oranına sahip olduğu bildirildi. Tereyağının, daha yumuşak yapısı ile ekmeğe sürümü kolay, ekonomik ve uzun raf ömrüne sahip olduğu ifade edildi.



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