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Sağlık

ERÜ Çocuk Kemiği İliği Merkezi, sağlık dağıttı

KAYSERİ, (DHA)- İLİK kanseri nedeniyle gerekli nakil yapılma olanağı olmadığı için evlerinde kalmak zorunda olan çocuk hastalar, Erciyes Üniversitesi (ERÜ)  Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Erciyes Pediatrik KİT merkezinde tedavi ediliyor

21 Eylül 2017 21:05

KAYSERİ, (DHA)- İLİK kanseri nedeniyle gerekli nakil yapılma olanağı olmadığı için evlerinde kalmak zorunda olan çocuk hastalar, Erciyes Üniversitesi (ERÜ)  Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Erciyes Pediatrik KİT merkezinde tedavi ediliyor. Merkezde bugüne kadar yurtiçi ve dışından 258 hasta sağlığına kavuşturuldu.
Kemik iliği kanser hastalarının adeta umudu olmayı başaran, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Erciyes Pediatrik KİT Merkezi; 2 profesör, 1 doçent, 2 uzman doktor, 6 doktor, 30 hemşire, 8 asistan, 1 pratisyen, 1 öğretmen, 1 uzman psikolog, 8 hastabakıcı, 4 servis ve poliklinik sekreteri,1 akreditasyon koordinatörü, 1 kemik iliği nakli  koordinatörü, 1 flebetomist (kataterden kan alan sağlık personeli), 1 kemik iliği nakli  koordinatörü,  5 poliklinik ve servis temizlik görevlisi  ile hizmet veriyor.
Erciyes Üniversitesi  Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Erciyes Pediatrik KİT Merkezi 7 yıl içerisinde Edirne’den Kars\'a, Ardahan’dan Van’a kadar yurdun dört bir köşesinin yanı sıra kemik iliği nakil olanağından yoksun ülkelerden gelen çocuklardan oluşan 258 hastaya nakil yapılarak yurt içi ve dışında bilim dünyasında kendisinden söz ettirmeyi başardı.
ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ABD Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükçü; Erciyes Pediatrik Kemik iliği nakli merkezi 2011 yılında kurulduğunu ve  o tarihten itibaren sadece Kayseri ve civarı değil İstanbul\'dan Hakkari\'ye pek çok ilden gelen hastalara ve ayrıca bu dönemde yurt dışından hastalara nakiller yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Karakükçü sözlerini şöyle sürdürdü:
\"Kemik iliği nakli merkezimizde 6 odada hizmet vermekteyiz. Bizim amacımız hizmet kalitemizi arttırmaktır. Bu konuda Avrupa ve Amerika standartlarında kemik iliği nakli yapabilmek amacıyla JACIE denilen akreditasyon kuruluşuna Türkiye\'de başvuru yapan ilk çocuk kemik iliği nakli merkezi de biz olduk. İnşallah beklentimiz bu akreditasyon sonrasında Avrupa\'da Amerika\'da kemik iliği nakli merkezi kalitesi ne ise aynı kalitede Kayseri\'de kemik iliği nakli yapabilmektir. Bu konuda hem üniversitemizin hem de başhekimliğimizin destekleri yanında, Biz de kendi kurduğumuz derneklerle bu kalite seviyemizi artırmayı düşünüyoruz. Bunun için KANKA isminde kansere karşı birlikte olalım sloganıyla bir dernek kurduk. Bu Dernek vasıtasıyla hem kansere yakalanmış çocuklara hem onların ailelerine yardım edebilmek hem de hizmet kalitemizi arttırabilmek bizim asıl amacımızdır. İnşallah birlikte bu çocuklara yardımcı olmak istiyoruz. Kansere karşı birlikte olalım. KANKA ile birlikte olalım.\"
ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ABD Öğretim üyesi  Doç. Dr.Ekrem Ünal da, Türkiye’de ilkleri başararak bu çocuklarda ilk defa anne veya babadan yarım nakil (haploidentik) yapmayı başaran ilk merkezlerden biri olduklarını söyledi. Doç.Dr. Ünal, şöyle dedi:
\"Kurulalı 5 yıl olmasına rağmen 3 yıl içerisinde erişkin hematoloji den aldığımız altyapı sayesinde ümitsiz kalan hiç vericisi olmayan kardeş vericisi olmayan çocuklarda haploidentik nakli ilk biz yaptık ve Allaha şükür bu nakil kalitemizi daha fazla arttırmak ve uluslararası standartlarda olduğumuzu ispat etmek amacıyla  merkezimizde  Avrupa ve Dünya standartlarında yükselmek için bu faaliyetlerimize başladık ve inşallah başvurumuzu yapıp Türkiye’de ilk defa çocuk kemik iliği naklinde bu  JAİCE dediğimiz akriditasyona başvuran ilk çocuk kemik iliği nakli merkezi olmayı düşünüyoruz.\'\'

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