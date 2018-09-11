Ertürk:Hacamat bağışıklık sistemi işlevini yüzde 156 oranında artırıyor

İSTANBUL, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı\'nın hacamat tedavisini geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları olarak SGK kapsamına almasının ardından özel hastanelerde de hacamat tedavisi uygulanmaya başladı.İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Çağıl Ertürk, hacamatın hastaları iyileştirmeye yardımcı olduğunu belirterek, bilimsel kanıtlara dayanan hacamatın faydalarını ve mevcut olan terapilerin çeşitlerini anlattı. Ertürk, “Kupa tedavisi, geleneksel farmakolojik tedaviye eklendiğinde bağışıklık sistemi işlevini yüzde 156 oranında artırıyor” dedi.

Kupa terapisi yani geleneksel adıyla hacamatın, Orta Doğu ve Uzak Doğu’da 3 bin yıldır tıbbi tedavilerde kullanılan bir metod olduğunu ifade eden İGÜ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Çağıl Ertürk, “Sağlık Bakanlığı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını yaygınlaştırarak hastanelerde de geleneksel tedavi yöntemlerinin uygulanabileceğini açıklamıştı. Farklı türlerde kupa terapi uygulamaları vardır ve bu uygulamalar, terapötik (tedavi edici) etkileri kanıtlanmış olan geleneksel Çin Tıbbı Akupunktur uygulamasına dayanmaktadır ve genellikle akupunktur noktaları ve ağrılı bölgelere uygulanır. Geleneksel metodda kupalar ateşleme yoluyla vakumlanır ve bu yolla ağrıların azalması beklenirdi. Son zamanlarda kuru kupanın yerini ıslak kupa (hacamat) uygulamaları almıştır. Islak kupa terapisi, sadece kuru kupa ile oluşturulan vakumlamaya ek olarak ciltte küçük yüzey kesimlerini içerir. Sağlığınızı iyileştirmek için her iki tipte kupa yöntemleri uygulanabilir, ancak araştırmaların büyük bir kısmı ıslak kupanın etkileri üzerinde yoğunlaşmıştır” diye konuştu.

KORUYUCU SAĞLIK YÖNTEMİ OLARAK KULLANILABİLİR

Öğretim Görevlisi Çağıl Ertürk, hacamat yaptırmak için kişinin mevcut bir hastalığının olmasına gerek olmadığını vurguladı. Koruyucu sağlık yöntemi olarak yılda 1 veya mevsim geçişlerinde kupa terapisinin yaptırılabileceğini söyleyen Ertürk, “Kupa terapisi, olası yaralanma riski ve kan yoluyla kişiden kişiye bulaşma riski nedeniyle evde tıbbi bilgisi olmayan kişilerce uygulanabilecek bir yöntem değildir. Uluslararası Kupa Terapi Derneği (ICTA), sağlığınızı iyileştirmek için dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde anatomi ve fizyoloji hakkında geniş bilgi sahibi olan uluslararası bir eğitimli terapist listesine ve bilgilendirmesine sahiptir. Uluslararası Kupa Terapisi Derneği (ICTA), kupanın, soğuk algınlığı veya grip, depresyon, artrit, anksiyete, siyatik, bağırsak sorunları, kas ağrısı ve hatta selülit dahil olmak üzere çeşitli fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarınız varsa sağlığınızı iyileştirebileceğini söylüyor” ifadelerini kullandı.

“İMMÜN SİSTEM FONKSİYONUNU ARTTIRABİLİR\"

“Mısırlı ve Suudi Arabistanlı araştırmacılar, ıslak bir kupa tekniği olan Al-hicamah (hacamat) adlı eski bir kupa terapisi tekniğinin gözden geçirilmesi sonucunda, terapinin insan vücudunun bağışıklığını arttırmak ve modern ilaçların farmakolojik etkilerini arttırmak için umut verici bir tedavi olabileceğini söylüyor” diyen Ertürk, “Birçok hastalığın patogenezine neden olan patolojik maddelerden kanı temizleyerek immün sistemi uyardığını söyleyebiliriz. Araştırma, kupa tedavisinin, geleneksel farmakolojik tedaviye eklendiğinde bağışıklık sistemi işlevini yüzde 156 oranında artırdığını gösterdi. İlaç tedavisi olmadan, kupa uygulaması sonucunda ise yüzde 133 oranında bağışıklık sisteminde doğal öldürücü hücre yanıtı artmıştır” diye konuştu.

“KRONİK AĞRIYI AZALTMAYA YARDIMCI\"

Bir başka ortak Mısır ve Suudi Arabistan çalışmasını anlatan Çağıl Ertürk, “Hastaların bildirdiği kronik ağrı yoğunluğunun, kupa tedavi yöntemiyle azaldığını bulmuştur” dedi. Ertürk, “Kronik ağrılarından dolayı yaşam kaliteleri düşmüş ve yardım isteyen hastalar tarafından bildirilen ağrı miktarı, bir aylık tedaviden sonra yüzde 34, iki ay sonra yüzde 40 ve üç aylık tedaviden sonra yüzde 59 oranında azalmıştır. Buradan yola çıkarak, bu bilgilerin romatoid artrit, osteoartrit, fibromiyalji sorunu yaşayan kişiler için de doğru olduğu ve faydaların diğer kronik ağrı türlerine de uzanacağına inanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

VİRAL VE BAKTERİYAL HASTALIKLAR İÇİN SAVUNMA GELİŞTİRME

Dermatit ve selülit, herpes, grip, viral hepatit, akne gibi rahatsızlıkların tedavisine kupa tedavisinin yardımcı olabileceğini dile getiren Ertürk, “Kupanın sağlığı iyileştirmek için çalıştığı yollar karmaşıktır çünkü tedavi birden fazla bedensel sistem üzerinde aynı anda çalışır. Nörolojik sistemde, serotonin, dopamin, endorfinler gibi nörotransmitterlerin tümü tedavi sırasında salınır. Bağışıklık sisteminde geçici cilt tahrişi, daha sonra interferonları (bakteri-virüslere karşı etki gösteren protein) ve lenfatik sıvının akışını arttırarak bağışıklık fonksiyonunu harekete geçirir” dedi.

Ertürk, “Bu çalışmaların bildirdiği sonuçlara göre, sistolik hipertansiyon, kalp yetmezliği, vasküler bacak kan pıhtıları, miyokardiyal iskemi ve aritmi ve hatta miyokardiyal enfarktüs veya kalp krizi vakalarını azaltma ihtimalinin olabileceği gösterilmiştir” diye konuştu.

KUPA TEDAVİSİ BAŞ AĞRISIYLA MÜCADELE ETMEYE YARDIMCI

Sık tekrarlayan gerilim tipi baş ağrısı ve migren ağrısı, insanların yaşadıkları ağrıdan ve uzun vadede her an ağrıyabilecek olma korkusundan dolayı yaşam kalitelerini oldukça düşürmekte olduğunu hatırlatan Ertürk, “İnsanlar, kronik baş ağrısından dolayı keyif aldıkları eğlenceli sosyal aktiviteleri ve hobileri de zamanla yapamaz hale gelebilmektedirler. İyi haber, kupanın baş ağrısıyla mücadele eden kişilerin sağlığını iyileştirmek için çalıştığıdır. İran\'daki Kermanshah Tıp Bilimleri Üniversitesi ve Alabama Üniversitesi arasında ortak bir araştırma çalışması, baş ağrıları için bir çare olarak ıslak kupa terapisini incelemiştir. Terapiyi 28 günlük bir süre boyunca 3 kez deneyen hastalar için, baş ağrısı şiddetinin ıslak kupa tedavisini takiben yüzde 66 oranında azaldığını söylediler. Tedavi edilen hastalar ayrıca ayda 12.6 gün daha az baş ağrısı eşdeğeri yaşamıştır. Böylece ıslak kupanın baş ağrısı olan birinci basamak hastaları için klinik olarak yararlı sonuçlara yol açtığı sonucuna vardık” dedi.

Ertürk, kupanın vücuttaki iltihabı hafifletmeye yardımcı olduğunu, kas ve bağ dokusunu uzattığını, skar dokusu yapışmalarını gevşettiğini ve Qi (chi) enerjisinin akışını uyardığını söyleyebilmenin de mümkün olduğunu ifade etti.

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