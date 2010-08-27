-ERTUĞRUL SAĞLAM: ZOR GRUP AMA ÇIKMAMIZ İMKANSIZ DEĞİL'' BURSA (A.A) - 26.08.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Avrupa Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda, Manchester United, Valencia ve Glasgow Rangers ile eşleşmeleriyle ilgili olarak, ''Güçlü takımlarla mücadele edeceğiz. Rakiplerimiz Avrupa'nın üst düzey takımları'' dedi. Sağlam, açıklamasında, ilk kez bir Anadolu takımının Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini belirterek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için oynayacaklarını söyledi. Sağlam, şunları kaydetti: ''Güçlü takımlarla mücadele edeceğiz. Rakiplerimiz Avrupa'nın üst düzey takımları. Zorlu bir grup olsa da takım seçmemiz söz konusu olamaz. Güçlü bir gruba düştük kuradan önceki düşüncelerimiz kuradan sonrada değişmedi. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. Zor grup ama çıkmamız imkansız değil. Mücadelemiz gruptan çıkmak için olacak. Şimdiden rakiplerimiz hakkında çalışmalarımız başladı. Onlar hakkında ön bilgiler elde ederek daha sonra derinlemesine incelemelerde bulunacağız, analizlerini çıkaracağız. Bu kura Türk futboluna ve Bursaspor'a hayırlı olsun. Ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz.'' Rakiplerinin önemli olmadığını, inançlı bir ekiple mücadele edeceklerini vurgulayan Sağlam, şöyle dedi: ''Manchester United tecrübeli bir ekip, hep Şampiyonlar Ligi'nde zirveye oynadılar. Valencia da Şampiyonlar Ligi'nin tecrübeli ekiplerinden, İskoçya temsilcisi ülkenin iki önemli takımlarından. En büyük güvencemiz, Türkiye'de zoru başaran bir ekibimiz var. İnançlı bir ekip var. İlk kez bir Anadolu takımı Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bu da bize ayrı bir güç katıyor.''